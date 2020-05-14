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2020-05-14T11:54
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Дело о преступной иерархии возбудили против ростовского вора в законе
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РИА Новости

Дело о преступной иерархии возбудили против ростовского вора в законе

11:54 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр ПоготовВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении вора в законе из Ростовской области, сообщает прокуратура региона.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Нодари Асояне.
По версии следствия, подозреваемый, получивший в 1998 году статус вора в законе, создал в Ростовской области организованную группу и преступное сообщество. Их участники долгое время совершали кражи, грабежи и вымогательства.
"Подозреваемый занимался координацией деятельности структурных подразделений созданного им преступного сообщества, придерживался криминальной идеологии, распределял сферы преступного влияния, чем создал угрозу общественной безопасности РФ", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". "Прокуратурой Ростовской области признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.
Как ранее сообщало ГУМВД России по Южному федеральному округу, с 2002 по 2006 годы Асоян был членом организованной преступной группы воров-карманников, а также участвовал в разбойных нападениях в Ростове-на-Дону. С августа 2008 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола. Через два месяца его задержали на территории Греции, а в 2011 году экстрадировали в Россию.
По словам представителя прокуратуры региона, подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. В 2019 году Ленинский районный суд заочно приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы за имущественные преступления и объявил в международный розыск.
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ИнтерполГрецияРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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