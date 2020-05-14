Дело о преступной иерархии возбудили против ростовского вора в законе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении вора в законе из Следователи возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении вора в законе из Ростовской области , сообщает прокуратура региона.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Нодари Асояне.

По версии следствия, подозреваемый, получивший в 1998 году статус вора в законе, создал в Ростовской области организованную группу и преступное сообщество. Их участники долгое время совершали кражи, грабежи и вымогательства.

"Подозреваемый занимался координацией деятельности структурных подразделений созданного им преступного сообщества, придерживался криминальной идеологии, распределял сферы преступного влияния, чем создал угрозу общественной безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". "Прокуратурой Ростовской области признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ГУМВД России по Южному федеральному округу, с 2002 по 2006 годы Асоян был членом организованной преступной группы воров-карманников, а также участвовал в разбойных нападениях в Ростове-на-Дону . С августа 2008 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола . Через два месяца его задержали на территории Греции , а в 2011 году экстрадировали в Россию.