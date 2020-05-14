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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:51
https://ria.ru/20200514/1571422559.html
В Южной Осетии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

11:51 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у пяти человек в Южной Осетии, сообщила журналистам замглавы комитета югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине", - сказала она, добавив, что всего на двухнедельном карантине находятся 279 человек, в медучреждениях республики - 139, в районах -73. "Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 43 человека и еще 24 определены на карантин в гостиницу "Алан".
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Таким образом, в республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнатолий БибиловЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная ОсетияОбщество
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