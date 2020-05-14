В Южной Осетии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине", - сказала она, добавив, что всего на двухнедельном карантине находятся 279 человек, в медучреждениях республики - 139, в районах -73. "Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 43 человека и еще 24 определены на карантин в гостиницу "Алан".