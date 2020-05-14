В Южной Осетии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

ЦХИНВАЛ, 14 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у пяти человек в Южной Осетии, сообщила журналистам замглавы комитета югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Коронавирус подтвердился у четверых курсантов российских военных вузов и гражданки республики, прибывшей по линии МИД. Все они находились на карантине", - сказала она, добавив, что всего на двухнедельном карантине находятся 279 человек, в медучреждениях республики - 139, в районах -73. "Кроме того, на самоизоляции в домашних условиях находятся 43 человека и еще 24 определены на карантин в гостиницу "Алан".
Таким образом, в республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.