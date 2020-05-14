Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.

В России объявили о новых мерах поддержки бизнеса и населения

В России объявили о новых мерах поддержки бизнеса и населения

"И вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили, мы это видим по нашим учетным системам", - сказал Егоров.