Потерявшим работу ленинградцам предложат заняться дорожным хозяйством

Как отметил губернатор, во время рабочей поездки в Кировский район Ленинградской области он обсудил с дорожниками фронт общественных работ. Так, в ближайшее время регион может привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч человек по всей области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Если потребуется организация доставки до места работы, то будут привлекать транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия общепита.