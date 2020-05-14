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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-14T11:49
https://ria.ru/20200514/1571422337.html
Потерявшим работу ленинградцам предложат заняться дорожным хозяйством
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РИА Новости

Потерявшим работу ленинградцам предложат заняться дорожным хозяйством

11:49 14.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области отдадут часть работ по дорожному хозяйству под общественные; их предложат потерявшим доход жителям региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в сети Instagram.
Как отметил губернатор, во время рабочей поездки в Кировский район Ленинградской области он обсудил с дорожниками фронт общественных работ. Так, в ближайшее время регион может привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч человек по всей области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Если потребуется организация доставки до места работы, то будут привлекать транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия общепита.
"Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям возможность работать и зарабатывать", — сказал Дрозденко.
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Он добавил, что в настоящее время проект постановления об общественных работах находится на согласовании, проводятся необходимые расчеты. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составлении интерактивных карт.
"Помимо уборки и расчистки обочин, покраски остановок и поребрика, предусматриваем работу на экотропах и составление интерактивной карты туристических и экскурсионных маршрутов. Деньги на оплату работ пойдут через биржу труда", - отметил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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