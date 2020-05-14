Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-14T11:47
https://ria.ru/20200514/1571422266.html
Bloomberg: Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_3625e676eb0aea102cf34961affa3670.jpg
РИА Новости

Bloomberg: Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти

11:47 14.05.2020
356
© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Saudi Aramco сократила законтрактованные на июнь поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов", - сообщили источники агентства.
Американский нефтяник
08:00
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
Восемь из 12 компаний отмечают, что сокращение было значительным - примерно на 20-30%. Больше всего пострадали покупатели в Китае и Индии, которые даже сообщили, что пытались договориться об увеличении объемов поставок. При этом три региональных покупателя получили запрашиваемые объемы.
В то же время, по словам источников, Saudi Aramco сократит поставки нефти в июне в США и Европу примерно наполовину, при этом снижение будет значительнее сокращений поставок в Азию. "Saudi Aramco сократит поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов", - уточнил один из источников.
Нефтяная вышка
Вчера, 08:00
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Неделей ранее Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии. Крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом ранее на текущей неделе Саудовская Аравия заявила, что в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, до 7,492 миллиона баррелей в сутки.
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
6 мая, 08:00
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
430001
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКСаудовская АравияЕвропаАзияСШАЭкономика
Рекомендуем
Нефтяная качалка
Спрос на нефть в мире в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 29,37 доллара за баррель
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
Сергей Румас
Румас оценил шансы Минска договориться с "Газпромом" о цене на газ
Американский нефтяник
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
Глобус в парке в Ухане, Китай
СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Биолог объяснила неоднозначность статистики по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и генеральный секретарь правящей партии Эварист Ндаишимие вместе со своей женой
Бурунди потребовала от представителей ВОЗ покинуть страну
Александр Шохин
Шохин оценил ситуацию в мировой и российской экономике
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Путин призвал оперативно конвертировать научные заделы в продукцию
Дмитрий Козак
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Макак-резус
Ученые из США и Британии испытали вакцину от COVID-19 на макаках
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
Лента новостейМолния