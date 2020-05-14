Bloomberg: Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Saudi Aramco сократила законтрактованные на июнь поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов", - сообщили источники агентства.
В то же время, по словам источников, Saudi Aramco сократит поставки нефти в июне в США и Европу примерно наполовину, при этом снижение будет значительнее сокращений поставок в Азию. "Saudi Aramco сократит поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов", - уточнил один из источников.
Неделей ранее Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии. Крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом ранее на текущей неделе Саудовская Аравия заявила, что в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, до 7,492 миллиона баррелей в сутки.