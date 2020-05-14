Bloomberg: Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти

Неделей ранее Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии. Крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.