Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице

"Это требование Главного санитарного врача региона. Много бессимптомных больных, которые считают нормальным общаться на улице с другими людьми без маски, что создает риски заражения. Поэтому появилось требование носить маску всем, в том числе на улице... Весь вопрос в контактах. Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом. Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом", - написал Алиханов на своей странице в Instagram.