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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:30
https://ria.ru/20200514/1571422205.html
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
https://cdn24.img.ria.ru/images/156045/53/1560455339_0:355:2849:1958_1036x0_80_0_0_3d6f0069ce1de7f2d0e709b234f69c09.jpg
РИА Новости

Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице

11:47 14.05.2020 (обновлено: 15:30 14.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
С 14 мая в Калининградской области усилили введенный 12 мая масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

"Это требование Главного санитарного врача региона. Много бессимптомных больных, которые считают нормальным общаться на улице с другими людьми без маски, что создает риски заражения. Поэтому появилось требование носить маску всем, в том числе на улице... Весь вопрос в контактах. Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом. Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом", - написал Алиханов на своей странице в Instagram.

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Режим обязательной самоизоляции в Калининградской области с 12 мая был отменен, сохраняется он до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 14 мая, на COVID-19 обследовано нарастающим больше 30 тысяч человек, из них выявлено 848 случаев заражения, 277 человек выздоровели, умерли 12, остаются под медицинским наблюдением 2,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКалининградская областьОбщество
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