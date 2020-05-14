Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В обычных В обычных американских магазинах начало пропадать из продажи мясо, сообщило агентство Bloomberg

При этом противоположная ситуация складывается в премиальных торговых точках, где продукты покупают в основном люди с высокими доходами.

На крупных заводах зачастую работают выходцы из семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе больничные. Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода — это влияет на их выбор: платить ли больше за мясо или обойтись без него. Сами же цены на мясо, как отмечает издание, растут с начала апреля.

При этом пандемия коронавируса оказала ограниченное влияние на производство премиальных мясных продуктов. Скот выращивают на органических пастбищах, а переработкой занимаются относительно небольшие заводы или местные мясные магазины. Такое производство предполагает, что соблюдать социальную дистанцию будет легче, а компании с большей готовностью вводят санитарные меры.

Издание отметило, что пандемия выявила социально-экономическое неравенство в США, сильнее затрагивая людей с низкими доходами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, из-за которого закрылись некоторые крупные фабрики.