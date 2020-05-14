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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:51
https://ria.ru/20200514/1571422125.html
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571424191_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_57a78fa006270530fddcf3dae4eebe25.jpg
РИА Новости

Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых

11:52 14.05.2020 (обновлено: 13:51 14.05.2020)
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© AP Photo / Nati HarnikПрилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
© AP Photo / Nati Harnik
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В обычных американских магазинах начало пропадать из продажи мясо, сообщило агентство Bloomberg.
При этом противоположная ситуация складывается в премиальных торговых точках, где продукты покупают в основном люди с высокими доходами.
На крупных заводах зачастую работают выходцы из семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе больничные. Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода — это влияет на их выбор: платить ли больше за мясо или обойтись без него. Сами же цены на мясо, как отмечает издание, растут с начала апреля.
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При этом пандемия коронавируса оказала ограниченное влияние на производство премиальных мясных продуктов. Скот выращивают на органических пастбищах, а переработкой занимаются относительно небольшие заводы или местные мясные магазины. Такое производство предполагает, что соблюдать социальную дистанцию будет легче, а компании с большей готовностью вводят санитарные меры.
Издание отметило, что пандемия выявила социально-экономическое неравенство в США, сильнее затрагивая людей с низкими доходами.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.
Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, из-за которого закрылись некоторые крупные фабрики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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