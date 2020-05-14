Глава РСПП призвал увеличить число тестов на коронавирус

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число тестовых систем на коронавирус необходимо увеличивать, чтобы иметь возможность проверять работников и уменьшать опасность для их здоровья и нагрузку на систему здравоохранения, заявил в ходе Недель российского бизнеса глава РСПП Александр Шохин.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
"Речь идет об обращениях, направленных на допуск и развитие тест-систем, которые позволяют, в том числе, в оперативном режиме тестировать и работников, и граждан. К сожалению, мы не вышли еще на плато по заболеваемости, мы понимаем, что чем лучше будет поставлена система тестирования, тем больше может быть обнаружено инфицированных. Чем раньше мы их обнаружим, тем легче людям будет пережить эту болезнь, и легче будет системе здравоохранения справляться с проблемами, поэтому в повестке дня остается повышение доступности тест-систем, причем, различных, ПЦР тест-систем, тестирование на антитела", - сказал Шохин.
Он добавил, что "одна из задач, которую формулирует бизнес - это развитие экспресс-тестирования, которое позволяет тестировать и до рабочей смены получать результаты, (также - ред.) в вахтовых поселках, удаленных поселках - мы неоднократно обращались в правительство и принимались постановления по нашим обращениям. Эта тема остается, безусловно, нашей приоритетной, будем и дальше здесь работать".
Шохин уточнил, что бизнес заинтересован в развитие не только тест-систем. "Речь идет и о медицинских изделиях, лекарствах, вакцинах, когда они появятся, нам нужны упрощенные и ускоренные механизмы, чтобы обеспечить своевременное лечение", - заключил глава РСПП.
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