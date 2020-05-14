Глава РСПП призвал увеличить число тестов на коронавирус

"Речь идет об обращениях, направленных на допуск и развитие тест-систем, которые позволяют, в том числе, в оперативном режиме тестировать и работников, и граждан. К сожалению, мы не вышли еще на плато по заболеваемости, мы понимаем, что чем лучше будет поставлена система тестирования, тем больше может быть обнаружено инфицированных. Чем раньше мы их обнаружим, тем легче людям будет пережить эту болезнь, и легче будет системе здравоохранения справляться с проблемами, поэтому в повестке дня остается повышение доступности тест-систем, причем, различных, ПЦР тест-систем, тестирование на антитела", - сказал Шохин.