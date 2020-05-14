Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному для поступления в вуз количеству предметов, заявил РИА Новости министр просвещения . Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному для поступления в вуз количеству предметов, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов

Он пояснил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко о том, что выпускники будут сдавать в этом году лишь два предмета, были неверно истолкованы.

"Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", — рассказал Кравцов.

В Минобрнауки также подчеркнули, что не рассматривали вопрос о сокращении количества предметов ЕГЭ до двух.

"Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре", — заявил глава ведомства Валерий Фальков

При этом Минобрнауки не возражает против отмены обязательного экзамена по базовой математике, следует из письма его заместителя Дмитрия Афанасьева.

Мнение депутата

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что при зачислении абитуриентов в вузы следует учитывать и дополнительные показатели.

"Если будут учтены дополнительные показатели, например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов — это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — сказал он в беседе с НСН

По его мнению, следует также учитывать и учебные достижения ребенка, включая ОГЭ, и неучебные, если они есть.

"В случае если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — добавил депутат.

Когда пройдут экзамены

По данным Рособрнадзора , всего ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года. Планировалось, что экзамены, как обычно, пройдут в три три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Однако из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня, а затем перенесли на более поздний срок. Но точную дату в Минпросвещения пока не назвали.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", — добавили в ведомстве.

При этом школьникам, которые не собираются поступать в вузы, разрешили не сдавать экзамены. Им выдадут аттестаты с отметками по итогам учебного года.

Для тех же, кто будет сдавать экзамен, Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования по его проведению в условиях эпидемии. Новые нормы предполагают зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и обработку рук.

А вот обязательные экзамены по русскому языку и математике, которые должны сдавать девятиклассники, Минпросвещения планирует отменить.

"Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых", — заявили в пресс-службе ведомства.

"Отменять ЕГЭ мы просто не готовы"

Ситуацию с ЕГЭ и ОГЭ прокомментировал заслуженный учитель России Евгений Бунимович

В эфире радио Sputnik он напомнил, что не все российские школьники при переходе на дистанционную форму обучения оказались в равных условиях в плане подготовки к экзаменам.

"Потому что есть, особенно в сельских регионах, в малых городах, проблемы с доступным интернетом, а где-то его просто нет. Есть проблемы учителей, которые не все оказались одинаково готовы к такой форме обучения, да и не были они обязаны быть к этому готовыми... Помимо этого, у ребят разные возможности, в том числе по гаджетам", — пояснил Бунимович.

Он отметил, что сам выступает за то, чтобы отменить ОГЭ — засчитать годовые оценки, по которым можно принимать в колледжи, а потом провести проверочные работы, чтобы посмотреть, насколько учащиеся усвоили материал.

"В 11-м классе это, конечно, сложнее, потому что ЕГЭ — это переход с одной ступени на другую, к высшему образованию. Отменять его при всех проблемах, которые сейчас есть, мы просто не готовы", — считает собеседник радио.

При этом он полагает, что сроки ЕГЭ надо переносить как можно дальше, например на август, а количество предметов сокращать до минимума. "Чтобы человек сдавал один, максимум два предмета, которые нужны именно в этом учебном заведении", — сказал Бунимович.

Разрешать тем, кто сейчас не собирается в вуз, не сдавать ЕГЭ, по его словам — спорное предложение.