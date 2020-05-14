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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:30
https://ria.ru/20200514/1571421603.html
Биолог объяснила неоднозначность статистики по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345047_0:0:3120:1755_1036x0_80_0_0_7a8d2a579f7d82e5538cbd2d7db1ae3d.jpg
РИА Новости

Биолог объяснила неоднозначность статистики по COVID-19

11:39 14.05.2020 (обновлено: 15:30 14.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинский работник обрабатывает дезинфицирующим раствором защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Медицинская статистика по COVID-19 зависит от населения страны, структуры заражаемости и еще будет пересматриваться, уверена доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

"Например, в США старики находятся в домах престарелых. Система ухода построена так, что к ним приходят разные специалисты. Например, один массажист ходит по нескольким домам престарелых. Разносчик в этом случае массажист, а не старые люди друг друга заражают", — пояснила РИА Новости Баранова. Она добавила, что в России такая ситуация менее распространена: пожилые люди чаще живут с детьми и внуками, что исключает быстрое заражение группы пожилых людей.

По мнению Барановой, оценка влияния коронавируса на смертность изменилась за период эпидемии. "Возьмем случай с коагуляцией (свертываемостью. — Прим. ред.) крови. Если человек погибал от гиперкоагуляции, его записывали как умершего от тромба. Но сейчас понятно, что вирус вызывает гиперкоагуляцию. Я думаю, что разные страны по-разному отнесутся к пересчету. Это решение будут принимать из административных соображений, а не научных", — пояснила она.
Собеседница агентства привела два примера изменения статистики с начала пандемии. Первый — в Китае, где после закрытия города Ухань был пересмотрен подход к отчетности по коронавирусу и за день число заболевших увеличилось на 1,5 тысячи человек. Второй случай — в Нью-Йорке, где также было принято решение об изменении отчетности по летальности больных с COVID-19 и произошел скачок в 700 заболевших.
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12 мая, 17:34Сказано в эфире
Врач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
"Главная статистика, которая у нас есть, — это статистика смертности. Если на фоне коронавируса идет всплеск смертности, то неважно, отчего эти люди умерли. Если это количество превышает среднюю смертность, значит, прямо или косвенно на это повлиял коронавирус", — считает Баранова.
Биолог отметила, что есть более детальные данные по группам больных, возрастам, причинам летальных исходов, но они будут доступны для анализа позже. В будущем специалисты выявят заболевания, на которые необходимо обращать внимание при коронавирусе, хотя раньше не предполагали их значимость, добавила собеседница агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КитайУханьСШАОбщество
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