Биолог объяснила неоднозначность статистики по COVID-19

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Медицинская статистика по COVID-19 зависит от населения страны, структуры заражаемости и еще будет пересматриваться, уверена доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (Анча Баранова. Медицинская статистика по COVID-19 зависит от населения страны, структуры заражаемости и еще будет пересматриваться, уверена доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU ( США

"Например, в США старики находятся в домах престарелых. Система ухода построена так, что к ним приходят разные специалисты. Например, один массажист ходит по нескольким домам престарелых. Разносчик в этом случае массажист, а не старые люди друг друга заражают", — пояснила РИА Новости Баранова. Она добавила, что в России такая ситуация менее распространена: пожилые люди чаще живут с детьми и внуками, что исключает быстрое заражение группы пожилых людей.

По мнению Барановой, оценка влияния коронавируса на смертность изменилась за период эпидемии. "Возьмем случай с коагуляцией (свертываемостью. — Прим. ред.) крови. Если человек погибал от гиперкоагуляции, его записывали как умершего от тромба. Но сейчас понятно, что вирус вызывает гиперкоагуляцию. Я думаю, что разные страны по-разному отнесутся к пересчету. Это решение будут принимать из административных соображений, а не научных", — пояснила она.

Собеседница агентства привела два примера изменения статистики с начала пандемии. Первый — в Китае , где после закрытия города Ухань был пересмотрен подход к отчетности по коронавирусу и за день число заболевших увеличилось на 1,5 тысячи человек. Второй случай — в Нью-Йорке , где также было принято решение об изменении отчетности по летальности больных с COVID-19 и произошел скачок в 700 заболевших.

"Главная статистика, которая у нас есть, — это статистика смертности. Если на фоне коронавируса идет всплеск смертности, то неважно, отчего эти люди умерли. Если это количество превышает среднюю смертность, значит, прямо или косвенно на это повлиял коронавирус", — считает Баранова.

Биолог отметила, что есть более детальные данные по группам больных, возрастам, причинам летальных исходов, но они будут доступны для анализа позже. В будущем специалисты выявят заболевания, на которые необходимо обращать внимание при коронавирусе, хотя раньше не предполагали их значимость, добавила собеседница агентства.