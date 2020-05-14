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Культура
2020-05-14T16:08
https://ria.ru/20200514/1571421261.html
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу
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РИА Новости

Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу

16:08 14.05.2020
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
"Рейчел (Карен Писториус) поздно возвращается домой с работы, на светофоре она вступает в словесную перепалку с незнакомцем (Рассел Кроу), которого жизнь сильно потрепала. Вскоре Рейчел узнает, что она сама и все, кого она любит, стали мишенью для человека, который решил, что его последняя задача в этом мире – преподать ей несколько смертельных уроков", – говорится в описании сюжета.
Сценарий написал Карл Эллсворт, а в качестве режиссера выступил Деррик Борт.
В США выход "Неистового" был запланирован на 1 июля, в Великобритании и в РФ пока нет подтвержденной даты премьеры.
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