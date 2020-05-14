Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
"Рейчел (Карен Писториус) поздно возвращается домой с работы, на светофоре она вступает в словесную перепалку с незнакомцем (Рассел Кроу), которого жизнь сильно потрепала. Вскоре Рейчел узнает, что она сама и все, кого она любит, стали мишенью для человека, который решил, что его последняя задача в этом мире – преподать ей несколько смертельных уроков", – говорится в описании сюжета.
Сценарий написал Карл Эллсворт, а в качестве режиссера выступил Деррик Борт.
В США выход "Неистового" был запланирован на 1 июля, в Великобритании и в РФ пока нет подтвержденной даты премьеры.