В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев возросло до 37. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 мая в Нижегородской области подтверждено еще 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5596 человек. 1112 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.