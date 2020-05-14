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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:30
https://ria.ru/20200514/1571421044.html
В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

11:30 14.05.2020
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© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, количество заболевших в регионе увеличилось до 5596 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев возросло до 37. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 мая в Нижегородской области подтверждено еще 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5596 человек. 1112 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.
Из общего числа заболевших 3246 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по данным на 14 мая в регионе 129401 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. "Только за последние сутки тестирование прошли 5307 человек, это на 42% больше, чем за предыдущий день. Объем тестирования постоянно увеличивается. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват тестированием населения достиг 134 человек на 100 тысяч жителей", - подчеркнул Никитин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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