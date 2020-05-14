В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, количество заболевших в регионе увеличилось до 5596 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев возросло до 37. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 мая в Нижегородской области подтверждено еще 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5596 человек. 1112 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.
Из общего числа заболевших 3246 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по данным на 14 мая в регионе 129401 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. "Только за последние сутки тестирование прошли 5307 человек, это на 42% больше, чем за предыдущий день. Объем тестирования постоянно увеличивается. По данным Роспотребнадзора, на сегодня регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране. За неделю охват тестированием населения достиг 134 человек на 100 тысяч жителей", - подчеркнул Никитин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф