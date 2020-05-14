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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:29
https://ria.ru/20200514/1571421006.html
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 190
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 190

11:29 14.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мая — РИА Новости. Еще пять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на четверг, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 190, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5406 зарегистрированных случаях коронавируса, 185 из которых стали летальными.
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"Министерство здравоохранения информирует о регистрации еще пяти случаев смерти из-за COVID-19. Также из больниц были выписаны еще 52 пациента, общее число вылеченных от COVID-19 человек достигло 2228", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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