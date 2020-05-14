В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 190

КИШИНЕВ, 14 мая — РИА Новости. Еще пять пациентов, инфицированных новым Еще пять пациентов, инфицированных новым коронавирусом , скончались в Молдавии в ночь на четверг, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 190, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 5406 зарегистрированных случаях коронавируса, 185 из которых стали летальными.

"Министерство здравоохранения информирует о регистрации еще пяти случаев смерти из-за COVID-19. Также из больниц были выписаны еще 52 пациента, общее число вылеченных от COVID-19 человек достигло 2228", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.