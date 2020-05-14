В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17469

ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции Польше увеличилось до 17 469, за сутки зарегистрировано 265 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера среды до утра четверга в стране выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. При этом львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, – 209 случаев.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 17 469. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 8 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 869.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 538 человек, 96 708 находятся на карантине, 6 696 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.