В Мурманской области умер шестой пациент с коронавирусом

МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Пациентка из Пациентка из Кировска , у которой была диагностирована двусторонняя пневмония и положительный результат на COVID-19 , скончалась в Мурманске , это шестой случай в регионе, сообщили в оперативном штабе.

"В Мурманске скончалась женщина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Первый тест на коронавирус у пациентки дал положительный результат, затем на фоне лечения два последующих теста были отрицательными", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, женщине было 69 лет, она проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в мурманскую областную клиническую больницу, находилась на искусственной вентиляции легких.

"Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за последние сутки в регионе коронавирус выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев составляет 2492: 2103 на стройплощадке в Белокаменке (+19), 389 на остальной территории Мурманской области (+2). 668 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.