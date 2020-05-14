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2020-05-14T11:24
https://ria.ru/20200514/1571420701.html
В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок
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РИА Новости

В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок

11:24 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Оперативники задержали в Москве подозреваемого в краже из банковской ячейки более 23 миллионов рублей, которые он должен был получить в качестве оплаты за медицинские маски, так и не переданные покупателю, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку почти 2 миллионов медицинских масок. Покупатель в присутствии продавца поместил 23,7 миллиона рублей в арендованную банковскую ячейку. Ключ остался у потерпевшего.
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"Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил – маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленник вместе с неустановленными пока соучастниками ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Открыв ячейку запасным ключом, похитил деньги и передал их подельникам.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в съемной квартире в Москве.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере".
Правила использования одноразовых медицинских масок
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Медицинские маски: инструкция по применению
1081001
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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