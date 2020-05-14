В Башкирии предприятия 246 раз нарушили санитарные меры по коронавирусу

"Эта работа направлена на то, чтобы мы избежали очень серьезных последствий. И пока очагов на предприятиях нам удается избегать. У нас есть организации, которые соблюдают режим даже не на "пять с плюсом", а на "десять с плюсом". Надеюсь, что в какой-то момент ситуация с коронавирусом начнет сходить на нет. Но этот сложный период надо пройти достойно. Поэтому те меры, о которых мы говорим, прошу исполнять", - цитирует пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова с оперативного совещания регионального правительства.