В Башкирии предприятия 246 раз нарушили санитарные меры по коронавирусу

УФА, 14 мая – РИА Новости. Специальная комиссия правительства Башкирии проверила более 15 тысяч работающих предприятий региона на соблюдение санитарных мер по профилактике коронавируса и нашла 246 нарушений, почти 200 административных протоколов направлены в суд, сообщила пресс-служба главы республики.
"Мобильная группа межведомственной комиссии ежедневно посещает около 600 организаций. Всего с 16 апреля проверили 15 425 предприятий на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. По итогам проверок составили 246 протоколов, из которых 199 направили в суд", - говорится в сообщении пресс-службы руководства Башкирии.
"Эта работа направлена на то, чтобы мы избежали очень серьезных последствий. И пока очагов на предприятиях нам удается избегать. У нас есть организации, которые соблюдают режим даже не на "пять с плюсом", а на "десять с плюсом". Надеюсь, что в какой-то момент ситуация с коронавирусом начнет сходить на нет. Но этот сложный период надо пройти достойно. Поэтому те меры, о которых мы говорим, прошу исполнять", - цитирует пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова с оперативного совещания регионального правительства.
По данным минздрава, в республике на 14 мая зарегистрировано 1784 случая заболевания коронавирусной инфекции, выздоровели 468 человек, 16 умерли.
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