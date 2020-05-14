Красноярский губернатор поручил помочь ПФР ускорить обработку обращений

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

"Из-за наплыва граждан у отделения Пенсионного фонда РФ образовались большие очереди. Возникла проблема с получением СНИЛС для детей. Дал поручение правительству края оперативно помочь Пенсионному фонду РФ с организацией работы, предложить наши краевые ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что выплаты начнутся лишь с 1 июня и продолжатся до 1 октября и попросил не собираться в очереди, не подвергать себя риску заражения коронавирусом.