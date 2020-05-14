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2020-05-14T11:19
https://ria.ru/20200514/1571420306.html
Красноярский губернатор поручил помочь ПФР ускорить обработку обращений
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РИА Новости

Красноярский губернатор поручил помочь ПФР ускорить обработку обращений

11:19 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил правительству региона помочь Пенсионному фонду России (ПФР) ускорить обработку обращений граждан, чтобы избавиться от очередей, сообщается на странице главы края в социальной сети Instagram.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта Госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия. Местные СМИ и пользователи соцсетей ранее писали, что в Красноярске у управлений ПФР скапливались плотные очереди из желающих подать заявление на выплату. К постам и новостям прилагались фотографии людей, которые в тесном контакте стоят в очереди. Похожая ситуация наблюдалась и в Саратовской области.
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"Из-за наплыва граждан у отделения Пенсионного фонда РФ образовались большие очереди. Возникла проблема с получением СНИЛС для детей. Дал поручение правительству края оперативно помочь Пенсионному фонду РФ с организацией работы, предложить наши краевые ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что выплаты начнутся лишь с 1 июня и продолжатся до 1 октября и попросил не собираться в очереди, не подвергать себя риску заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПенсионный фонд РФАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский крайСаратовская областьКрасноярскОбщество
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