Красноярский губернатор поручил помочь ПФР ускорить обработку обращений

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил правительству региона помочь Пенсионному фонду России (ПФР) ускорить обработку обращений граждан, чтобы избавиться от очередей, сообщается на странице главы края в социальной сети Instagram.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта Госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия. Местные СМИ и пользователи соцсетей ранее писали, что в Красноярске у управлений ПФР скапливались плотные очереди из желающих подать заявление на выплату. К постам и новостям прилагались фотографии людей, которые в тесном контакте стоят в очереди. Похожая ситуация наблюдалась и в Саратовской области.
"Из-за наплыва граждан у отделения Пенсионного фонда РФ образовались большие очереди. Возникла проблема с получением СНИЛС для детей. Дал поручение правительству края оперативно помочь Пенсионному фонду РФ с организацией работы, предложить наши краевые ресурсы и специалистов, чтобы ускорить обработку обращений граждан", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что выплаты начнутся лишь с 1 июня и продолжатся до 1 октября и попросил не собираться в очереди, не подвергать себя риску заражения коронавирусом.
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