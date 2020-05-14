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2020-05-14T11:18
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Источник: Козак в Берлине встречался с советником Меркель Хеккером
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РИА Новости

Источник: Козак в Берлине встречался с советником Меркель Хеккером

11:18 14.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Двусторонние консультации замглавы администрации президента России Дмитрия Козака по Украине в Берлине планировались давно, он провел там встречу с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером", - сказал собеседник агентства.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1601002
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Ян ХеккерРеакция на события на УкраинеАнгела МеркельДмитрий КозакБерлин (город)В мире
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