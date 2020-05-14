Источник: Козак в Берлине встречался с советником Меркель Хеккером

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Двусторонние консультации замглавы администрации президента России Дмитрия Козака по Украине в Берлине планировались давно, он провел там встречу с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером", - сказал собеседник агентства.
Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были конструктивными и протекали в деловом ключе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения