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2020-05-14T11:18
https://ria.ru/20200514/1571420206.html
Китай выразил протест из-за обвинений ФБР в попытке кражи данных по COVID
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РИА Новости

Китай выразил протест из-за обвинений ФБР в попытке кражи данных по COVID

11:18 14.05.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с обвинениями ФБР в попытке кражи китайскими хакерами информации об исследованиях относительно COVID-19, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее ФБР заявило, что расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. По данным ФБР, эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием.
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"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобными очерняющими Китай действиями США. США занимались самой  масштабными в мире операциями по краже информации. Китай уже добился больших стратегических результатов в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Китай также занимает лидирующие позиции в исследовании методов лечения и разработке вакцины против COVID-19, поэтому  у Китая еще больше причин беспокоиться относительно хищения информации", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя обвинения ФБР.
Представитель ведомства подчеркнул, что Китай является одной из наиболее пострадавших от хакеров государств, и всегда выступал решительно против любых форм кибератак.
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