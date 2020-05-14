Китай выразил протест из-за обвинений ФБР в попытке кражи данных по COVID

Ранее ФБР заявило, что расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. По данным ФБР, эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием.