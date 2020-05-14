Китай выразил протест из-за обвинений ФБР в попытке кражи данных по COVID

Ранее ФБР заявило, что расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. По данным ФБР, эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием.
"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобными очерняющими Китай действиями США. США занимались самой масштабными в мире операциями по краже информации. Китай уже добился больших стратегических результатов в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Китай также занимает лидирующие позиции в исследовании методов лечения и разработке вакцины против COVID-19, поэтому у Китая еще больше причин беспокоиться относительно хищения информации", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя обвинения ФБР.
Представитель ведомства подчеркнул, что Китай является одной из наиболее пострадавших от хакеров государств, и всегда выступал решительно против любых форм кибератак.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф