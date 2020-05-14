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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-14T14:10
https://ria.ru/20200514/1571420091.html
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"

11:16 14.05.2020 (обновлено: 14:10 14.05.2020)
82878
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Так, неизвестные разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, которого подписали как полковника В. М. Алексеева.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
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Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера
Кроме того, ранее неустановленные лица опубликовали на сайте другого проекта, "Банк памяти", анкету с фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на снимке запечатлен "участник Великой Отечественной войны" по имени Гитле Адоль Алоисо.
По данным СК, приславшие эти анкеты преследовали цель оправдать "преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Личности причастных к публикациям выясняют. Кроме того, следователи проверят другие аналогичные инциденты.
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Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.
По словам Амельченковой, это "покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков".
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75 лет Великой ПобедыСветлана ПетренкоБессмертный полкАдольф ГитлерГенрих ГиммлерСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Выследить, взять и вывезти. Хоть через год, хоть через пять. Амеры ничего не стесняются, по всему миру собирают, вывозят и сажают
14 мая, 12:01
avp diver
261421021
Отлично! И распространить эту практику на весь рунет, чтобы подобные гады нигде не вылазили. Теперь любой комментатор с ip адреса в РФ с отзывом в пользу нациков рискует сесть в места не столь отдаленные.
14 мая, 12:11
aandrey_staren
246601020
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