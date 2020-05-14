СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"

Ранее глава движения "Волонтеры Победы"сообщила, что организаторы "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.