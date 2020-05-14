СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Так, неизвестные разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, которого подписали как полковника В. М. Алексеева.
Кроме того, ранее неустановленные лица опубликовали на сайте другого проекта, "Банк памяти", анкету с фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на снимке запечатлен "участник Великой Отечественной войны" по имени Гитле Адоль Алоисо.
По данным СК, приславшие эти анкеты преследовали цель оправдать "преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Личности причастных к публикациям выясняют. Кроме того, следователи проверят другие аналогичные инциденты.
Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате, передадут в Следственный комитет данные пользователей, которые вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.
По словам Амельченковой, это "покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков".