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Туризм
2020-05-14T11:17
https://ria.ru/20200514/1571420009.html
На Кипре рассказали, как будут принимать туристов
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РИА Новости

На Кипре рассказали, как будут принимать туристов

11:17 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кипр надеется возобновить въездной туризм в июле, правительство страны работает над специальным протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли с учетом всех гигиенических и "антивирусных" требований, сообщает АТОР.
Ожидается, что прилетающим на Кипр достаточно будет надеть перед посадкой в самолет маску и перчатки. По прилету им измерят температуру. Но если Евросоюз примет единую директиву для перелетов, власти Кипра будут следовать общеевропейскому протоколу.
На курортах страны будут действовать правила социального дистанцирования. Предлагается дезинфицировать шезлонги у бассейнов и на пляжах после каждого использования, а между зонтиками установить расстояние в четыре метра.
В отелях постояльцам придется надевать маски и перчатки в ресторане, баре и на стойке регистрации. Персонал будет дезинфицировать номера и ключи от них, а время между отъездом и заездом увеличат до шести часов. Лифтами не смогут пользоваться более четырех человек одновременно, маска в кабине станет обязательной.
Санобработку будет проходить туристический транспорта, а также арендные автомобили.
По мнению российских туроператоров, если авиасообщение с Кипром откроется в августе, то спрос на направление во второй части сезона будет активным.
Эксперты уточняют, что в пользу страны – недолгий перелет, а в условиях возможного нахождения на борту в масках и перчатках это является важным фактором, упрощенный визовый режим, комфортные условия для отдыха и хороший сервис в отелях. Кроме того, сезон там длится с конца апреля до середины ноября.
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