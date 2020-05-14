На Кипре рассказали, как будут принимать туристов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кипр надеется возобновить въездной туризм в июле, правительство страны работает над специальным протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли с учетом всех гигиенических и "антивирусных" требований, Кипр надеется возобновить въездной туризм в июле, правительство страны работает над специальным протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли с учетом всех гигиенических и "антивирусных" требований, сообщает АТОР.

Ожидается, что прилетающим на Кипр достаточно будет надеть перед посадкой в самолет маску и перчатки. По прилету им измерят температуру. Но если Евросоюз примет единую директиву для перелетов, власти Кипра будут следовать общеевропейскому протоколу.

На курортах страны будут действовать правила социального дистанцирования. Предлагается дезинфицировать шезлонги у бассейнов и на пляжах после каждого использования, а между зонтиками установить расстояние в четыре метра.

В отелях постояльцам придется надевать маски и перчатки в ресторане, баре и на стойке регистрации. Персонал будет дезинфицировать номера и ключи от них, а время между отъездом и заездом увеличат до шести часов. Лифтами не смогут пользоваться более четырех человек одновременно, маска в кабине станет обязательной.

Санобработку будет проходить туристический транспорта, а также арендные автомобили.

По мнению российских туроператоров, если авиасообщение с Кипром откроется в августе, то спрос на направление во второй части сезона будет активным.