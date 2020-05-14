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Культура
2020-05-14T12:10
https://ria.ru/20200514/1571419928.html
В Сети опубликовали клип Джонни Деппа и Джеффа Бека на песню Isolation
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571420873_38:0:994:538_1036x0_80_0_0_911f5d79ae69105e35d52df8eb1545e1.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали клип Джонни Деппа и Джеффа Бека на песню Isolation

12:10 14.05.2020
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. На YouTube разместили клип с участием актера Джонни Деппа и гитариста-виртуоза Джеффа Бека. Музыканты исполняют кавер-версию песни Джона Леннона Isolation (1970 год).
Как рассказал Бек изданию NME, с Деппом они знакомы уже давно. Этот трек записали в прошлом году в студии, а концертные кадры, используемые в ролике, сняты во время выступления музыкантов в сентябре.

"Мы не ожидали, что выпустим песню так скоро. Учитывая тяжелые времена и настоящую изоляцию, в которой все находятся, мы решили, что сейчас самый подходящий момент, чтобы ее услышали", – прокомментировал гитарист.

По его словам, через некоторое время они, вместе с Джонни Деппом, выпустят много новой музыки.

"Но до тех пор мы надеемся, что послушав эту классику Леннона в нашем исполнении, вы сплотитесь и будете чувствовать себя немного лучше", – подчеркнул Джефф Бек.

Кадр видео, опубликованного Джейком Джилленхолом
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