В Сети опубликовали клип Джонни Деппа и Джеффа Бека на песню Isolation

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. На YouTube разместили клип с участием актера Джонни Деппа и гитариста-виртуоза Джеффа Бека. Музыканты исполняют кавер-версию песни Джона Леннона Isolation (1970 год).
Как рассказал Бек изданию NME, с Деппом они знакомы уже давно. Этот трек записали в прошлом году в студии, а концертные кадры, используемые в ролике, сняты во время выступления музыкантов в сентябре.
"Мы не ожидали, что выпустим песню так скоро. Учитывая тяжелые времена и настоящую изоляцию, в которой все находятся, мы решили, что сейчас самый подходящий момент, чтобы ее услышали", – прокомментировал гитарист.
По его словам, через некоторое время они, вместе с Джонни Деппом, выпустят много новой музыки.
"Но до тех пор мы надеемся, что послушав эту классику Леннона в нашем исполнении, вы сплотитесь и будете чувствовать себя немного лучше", – подчеркнул Джефф Бек.