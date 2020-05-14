Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

Согласно данным оперштаба, "42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет". "Также 7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.