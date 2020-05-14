Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет, 7% новых случаев выявили у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В столице подтверждено 4712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 130 716 случаев коронавируса.
Согласно данным оперштаба, "42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет". "Также 7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.