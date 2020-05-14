В Узбекистане еще один регион объявили свободным от коронавируса

ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Ферганская область на востоке Узбекистана стала еще одним регионом, свободным от нового коронавируса COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 2620, скончались 11 пациентов, 2076 выздоровели, на лечении находятся 533 человека.

"В Ферганской области от коронавируса выздоровел и отправлен на реабилитацию последний пациент", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в регионе от коронавирусной инфекции полностью выздоровели все 157 пациентов.

Ранее минздрав сообщал, что три области Узбекистана стали полностью свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Однако позднее в Навоийской области вновь было зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Член штаба по борьбе с коронавирусом при минздраве Хабибулла Окилов сообщил журналистам, что новые случаи COVID-19 обнаруживаются у лиц, находящихся на карантине. По данным ведомства, в Узбекистане более 40 тысяч человек находятся на карантине - в лечебных учреждениях или дома.

Власти Узбекистана в связи с распространением коронавируса с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах. На следующем этапе планируется восстановить транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.