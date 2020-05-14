В Пскове сотрудник СИЗО заболел COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает областной оперштаб.
"Тринадцатого мая коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников ФКУ "СИЗО-1". С 30 апреля он находился дома, на больничном листе, с 13 мая был госпитализирован в Псковскую городскую больницу", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пока главный государственный санитарный врач региона постановлений о закрытии СИЗО на карантин не выписывал. "Помещения обработаны, контактная группа определена", - информирует оперштаб.
Согласно материалам на сайте СИЗО-1, следственный изолятор рассчитан на 289 человек, в его состав входит больница на 35 коек.
По последним данным, в Псковской области подтверждено 368 случаев коронавируса, выздоровели 102 человека, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.