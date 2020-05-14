Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:09
https://ria.ru/20200514/1571419629.html
В Пскове сотрудник СИЗО заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Пскове сотрудник СИЗО заболел COVID-19

11:09 14.05.2020
297
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает областной оперштаб.
"Тринадцатого мая коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников ФКУ "СИЗО-1". С 30 апреля он находился дома, на больничном листе, с 13 мая был госпитализирован в Псковскую городскую больницу", – говорится в сообщении.
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
09:47Распространение нового коронавируса
ФСИН опубликовала новую статистику по коронавирусу
Как отмечается, пока главный государственный санитарный врач региона постановлений о закрытии СИЗО на карантин не выписывал. "Помещения обработаны, контактная группа определена", - информирует оперштаб.
Согласно материалам на сайте СИЗО-1, следственный изолятор рассчитан на 289 человек, в его состав входит больница на 35 коек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По последним данным, в Псковской области подтверждено 368 случаев коронавируса, выздоровели 102 человека, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Псковская областьПсков
Рекомендуем
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Глава Минобрнауки Фальков переболел COVID-19
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Солдат-срочник Руслан Мухатов
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Автомобиль Следственного комитета России
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
Майк Помпео
В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19
Коронавирус
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Сотрудник полиции
В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
Лента новостейМолния