Премьер Грузии рассказал об ограничениях из-за коронавируса

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). В рамках режима ЧП действуют ряд ограничений, при этом грузинские власти в мае начали их поэтапно смягчать. На данный момент число инфицированных достигает 652, из них выздоровели 383, 12 скончались.

"Мы приняли решение снять ограничение с точки зрения собрания не более трех человек, в том числе в открытом пространстве",- заявил премьер. Он добавил, что при этом все еще действует правило о передвижении автомобиля, в котором вместе с водителем должно быть не более трех человек.