Премьер Грузии рассказал об ограничениях из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 мая – РИА Новости. Правительство Грузии приняло решение снять ограничение на скопление не более трех человек и возобновить работу закрытых из-за коронавируса салонов красоты и эстетических центров, заявил премьер Георгий Гахария на правительственном заседании.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). В рамках режима ЧП действуют ряд ограничений, при этом грузинские власти в мае начали их поэтапно смягчать. На данный момент число инфицированных достигает 652, из них выздоровели 383, 12 скончались.
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"Мы приняли решение снять ограничение с точки зрения собрания не более трех человек, в том числе в открытом пространстве",- заявил премьер. Он добавил, что при этом все еще действует правило о передвижении автомобиля, в котором вместе с водителем должно быть не более трех человек.
"Также принято решение открыть 18 мая все салоны красоты и эстетические центры", - сказал премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.