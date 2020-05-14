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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:09
https://ria.ru/20200514/1571419598.html
Премьер Грузии рассказал об ограничениях из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564405158_0:188:3034:1895_1036x0_80_0_0_161e8057b0da154294258b148c421b88.jpg
РИА Новости

Премьер Грузии рассказал об ограничениях из-за коронавируса

11:09 14.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 мая – РИА Новости. Правительство Грузии приняло решение снять ограничение на скопление не более трех человек и возобновить работу закрытых из-за коронавируса салонов красоты и эстетических центров, заявил премьер Георгий Гахария на правительственном заседании.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). В рамках режима ЧП действуют ряд ограничений, при этом грузинские власти в мае начали их поэтапно смягчать. На данный момент число инфицированных достигает 652, из них выздоровели 383, 12 скончались.
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"Мы приняли решение снять ограничение с точки зрения собрания не более трех человек, в том числе в открытом пространстве",- заявил премьер. Он добавил, что при этом все еще действует правило о передвижении автомобиля, в котором вместе с водителем должно быть не более трех человек.
"Также принято решение открыть 18 мая все салоны красоты и эстетические центры", - сказал премьер.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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