В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 240

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 14, до 240, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 226 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 24 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 240 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 918.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.