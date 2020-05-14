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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:05
https://ria.ru/20200514/1571419399.html
В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 240
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 240

11:05 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Число лиц, скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 14, до 240, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 226 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 24 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 240 заболевших", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 918.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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