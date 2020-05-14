Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T11:05
https://ria.ru/20200514/1571419373.html
Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область
https://cdn22.img.ria.ru/images/154903/21/1549032165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9ad35679b7a42e01431d1a2db38ea73c.jpg
РИА Новости

Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область

11:05 14.05.2020
797
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Снегопад. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Сильный снегопад обрушился на Кольский полуостров в четверг, из-за метели закрыты некоторые дороги, в том числе участки федеральной трассы, непогода сохранится до конца суток, сообщили в мурманском гидрометцентре.
Майский снегопад начался в ночь на четверг. Как отметили синоптики, на севере Мурманской области, в самом Мурманске и Кольском заливе ветер в порывах будет достигать 25-28 метров в секунду. Такая погода сохранится до раннего утра 15 мая.
"В течение суток 14 мая на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
По данным "Мурманскавтодора", утром в четверг введено ограничение движения на участке с 1149-го по 1375-й километр федеральной трассы "Кола" и на участке с 1429-го по 1510-й километр трассы. В этих районах наблюдается снег, метель и плохая видимость.
Кроме того, из-за метели, сильного ветра и полного отсутствия видимости закрыт проезд по дороге "Кола - Серебрянские ГЭС" с 32 км до поселка Туманный и подъезда к селу Териберка на побережье Баренцева моря.
Мурманчане в соцсетях выкладывают фотографии заметенных улиц и дворов, сугробов, однако северные жители к майскому снегопаду относятся, скорее, с юмором – подобная погода в этих местах не такая уж редкость.
Очевидцы делятся видео урагана в Чите
Вчера, 14:05
Летают гаражи и крыши. Очевидцы делятся видео урагана в Чите
004110
Обсудить 0
Баренцево мореМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Зонт покрытый снегом
В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках
В московском метро оштрафовали 198 человек за нарушение масочного режима
Лидия Прозорова
Когда чиновники перестанут оскорблять общественную нравственность
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Солдат-срочник Руслан Мухатов
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Сотрудник полиции
На Чукотке двух пропавших братьев шести и семи лет обнаружили мёртвыми
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
15:29В России расшифровали геном 65 изолятов коронавируса
15:28"Вектор" получит модифицированных мышей для испытания вакцины от COVID-19
15:28"Вектор" рассчитывает выйти на производство вакцины от оспы в 2021 году
15:26В Армении с 25 мая вводят масочный режим
15:26Путин надеется, что вакцину против COVID-19 зарегистрируют в сентябре
15:23В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
15:22Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
15:20Названы самые густонаселенные регионы Европы
Лента новостейМолния