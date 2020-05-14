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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:03
https://ria.ru/20200514/1571419300.html
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса

11:03 14.05.2020
186759
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил "Парламентской газете" академик РАН Сергей Колесников.
Он считает, что прививку начнут использовать уже этой осенью или в преддверии зимы. Вакцинировать будут не всех людей, а только тех, кто работает в очагах распространения инфекции, а также людей из группы риска.
Специалист напомнил, что такой путь продвижения вакцины является нетрадиционным, так как его выбирают в условиях чрезвычайно ситуации.

Работа над вакциной

По его словам, если темпы заражаемости и число погибших снизится, то вакцину начнут применять не раньше конца года, так как нужно время для выбора более конкурентного препарата. Он отметил, что выбирать придется из сотни разработок из разных стран.
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Колесников также напомнил, что запуск в производство занимает много времени. По его подсчетам, для россиян потребуется восемь-десять миллионов доз каждый год. При этом для получения иммунитета потребуется сделать 70 миллионов прививок.
Накануне Минздрав заявил о планах клинически испытать вакцину уже в июне. Министр Михаил Мурашки выразил надежду, что препараты могут появиться в конце июля.
Всего с начала эпидемии в России выявили 252 245 случаев, более 53 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2305 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Предупреждаю желающих вакцинировать насильно ,вы меня шприцом ,я в ответ топором .
14 мая, 12:02
Viktor Suvorov
2061141346
Что за военный путь? Типа выпендрились каким-то своим сленгом? Уже видели и выходы на плато и прочую фигню. Послушай, что говорят говорилкины и знай, что все будет наоборот.
14 мая, 11:29
Глеб Шевченко
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