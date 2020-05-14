В Крыму семь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

"Из тех, которые продолжают лечение, семь человек, к сожалению, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни", - сказала Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.