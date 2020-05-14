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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T11:02
https://ria.ru/20200514/1571419201.html
В Крыму семь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Крыму семь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

11:02 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Более 150 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в инфекционных госпиталях Крыма, семь человек находятся в реанимации, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
"Из тех, которые продолжают лечение, семь человек, к сожалению, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни", - сказала Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
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Всего в регионе на утро четверга выявлено 245 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, в больницах остаются 157 человек, выздоровели 84 человека, четверо ранее скончались, сообщили власти.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоОбщество
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