На Украине рассказали о втором этапе ослабления карантина

КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Второй этап ослабления карантина, введенного на Второй этап ослабления карантина, введенного на Украине из-за коронавируса , будет включать разрешение работы детских садов, общественного транспорта, гостиниц, и проведение спортивных соревнований без зрителей, сообщил на брифинге в четверг глава министерства здравоохранения Максим Степанов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй этап ослабления режима карантина в стране запланирован на 22 мая, он коснется в том числе спортивных соревнований и работы отелей.

"Следующий, второй этап мы видим 22 мая… Какие смягчения мы планируем, исходя из сегодняшней ситуации?.. Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортивных залов, это внешнее независимое оценивание... Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и дошкольные учебные заведения", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Глава минздрава напомнил, что несмотря на ослабления, должны соблюдаться противоэпидемиологические правила, в частности масочный режим, социальная дистанция и дезинфекция. Степанов отметил, что к каждому из ослаблений будут разработаны четкие критерии соблюдения.

При этом, по его словам, кабмин на ближайшем заседании утвердит разработанное минздравом смягчение карантина, состоящее из четырех этапов. Степанов уточнил, что этапы рассчитаны с разницей в десять дней.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать со вторника. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Как сообщал минздрав, число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки выросло на 422, до 16847, выздоровели еще 427, 17 человек скончались, всего жертв 456. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.