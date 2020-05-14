В Грузии умер двенадцатый пациент с коронавирусом

"Подтвержденных случаев инфицирования – 652, среди них выздоровели 383, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 4233 человек, под наблюдением - 373, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.

Большинство умерших в Грузии пациентов от коронавируса были старше 70 лет.

В стране действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.