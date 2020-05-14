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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:52
https://ria.ru/20200514/1571418498.html
В Грузии умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568971834_0:76:2277:1357_1036x0_80_0_0_439597858affc18068ff776bdf8c974d.jpg
РИА Новости

В Грузии умер двенадцатый пациент с коронавирусом

10:52 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 мая – РИА Новости. Число умерших в Грузии от коронавируса достигло 12 - скончался еще один человек, растет число выздоровевших, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
В среду сообщалось о 648 инфицированных, 372 выздоровевших и 11 умерших.
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"Подтвержденных случаев инфицирования – 652, среди них выздоровели 383, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 4233 человек, под наблюдением - 373, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
Большинство умерших в Грузии пациентов от коронавируса были старше 70 лет.
В стране действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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