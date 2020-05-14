Россия и Турция провели одиннадцатое патрулирование в Идлибе

"Четырнадцатого мая 2020 года состоялось очередное, 11-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута составила около 15 километров", - говорится в сообщении.