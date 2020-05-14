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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-14T10:49
https://ria.ru/20200514/1571418395.html
Россия и Турция провели одиннадцатое патрулирование в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753420_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_37a36d353179796a5e9b526f7dc80539.jpg
РИА Новости

Россия и Турция провели одиннадцатое патрулирование в Идлибе

10:49 14.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСовместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне Идлиб. Архивное фото
СЕРАКАБ (Сирия), 14 мая - РИА Новости. Российские и турецкие военные в четверг провели в сирийском Идлибе 11-е совместное патрулирование трассы М-4, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Четырнадцатого мая 2020 года состоялось очередное, 11-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута составила около 15 километров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Кроме того, движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта, третье – 8 апреля, четвертое – 15 апреля, пятое – 21 апреля, шестое – 28 апреля, седьмое – 30 апреля, восьмое – 5 мая, девятое – 7 мая, десятое – 12 мая.
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13 марта, 18:55
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
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Обострение ситуации в ИдлибеБТР-82Воздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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