Россия и Турция провели одиннадцатое патрулирование в Идлибе

СЕРАКАБ (Сирия), 14 мая - РИА Новости. Российские и турецкие военные в четверг провели в сирийском Идлибе 11-е совместное патрулирование трассы М-4, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Четырнадцатого мая 2020 года состоялось очередное, 11-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута составила около 15 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Кроме того, движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта, третье – 8 апреля, четвертое – 15 апреля, пятое – 21 апреля, шестое – 28 апреля, седьмое – 30 апреля, восьмое – 5 мая, девятое – 7 мая, десятое – 12 мая.
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