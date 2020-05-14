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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:46
https://ria.ru/20200514/1571418228.html
Главы министерств торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:81:2754:1631_1036x0_80_0_0_4efb39f13efcd69bacda1c0775a87382.jpg
РИА Новости

Главы министерств торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19

10:46 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБольшая двадцатка
Большая двадцатка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Большая двадцатка. Архивное фото
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Министр коммерции КНР Чжун Шань примет участие во второй видеоконференции глав торговых ведомств стран G20, которая состоится в четверг, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель ведомства Гао Фэн.
"В четверг вечером по пекинскому времени состоится вторая специальная видеоконференция глав министерств торговли стран "Большой двадцатки", посвященная ответным мерам на эпидемию COVID-19", - сообщил Гао Фэн.
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Экстренный вызов. Лидеры "Большой двадцатки" оказались на одной линииИзначально в той, другой, жизни, когда мир еще не знал, что такое COVID-19, саммит "двадцатки" планировали на осень в Эр-Рияде и с присутствием лидеров. Но ситуация такая, что многие могут до него и не дотянуть.
Он сообщил, что в видеоконференции примут участие представители стран G20, приглашенных государств и соответствующих международных организаций.
"Китай будет представлять министр коммерции Чжун Шань", - уточнил Гао Фэн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гао ФэнВОЗБольшая двадцаткаКитайВ мире
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