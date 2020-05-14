Главы министерств торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19

Экстренный вызов. Лидеры "Большой двадцатки" оказались на одной линии Изначально в той, другой, жизни, когда мир еще не знал, что такое COVID-19, саммит "двадцатки" планировали на осень в Эр-Рияде и с присутствием лидеров. Но ситуация такая, что многие могут до него и не дотянуть.