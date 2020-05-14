Главы министерств торговли G20 проведут видеоконференцию по COVID-19

"В четверг вечером по пекинскому времени состоится вторая специальная видеоконференция глав министерств торговли стран "Большой двадцатки", посвященная ответным мерам на эпидемию COVID-19", - сообщил Гао Фэн.
26 марта, 16:45На граниЭкстренный вызов. Лидеры "Большой двадцатки" оказались на одной линииИзначально в той, другой, жизни, когда мир еще не знал, что такое COVID-19, саммит "двадцатки" планировали на осень в Эр-Рияде и с присутствием лидеров. Но ситуация такая, что многие могут до него и не дотянуть.
Он сообщил, что в видеоконференции примут участие представители стран G20, приглашенных государств и соответствующих международных организаций.
"Китай будет представлять министр коммерции Чжун Шань", - уточнил Гао Фэн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф