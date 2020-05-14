РЖД вновь увеличили глубину продажи билетов на ряд поездов на лето

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. РЖД вновь увеличили глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских поездов дальнего следования на лето до 90 суток, сообщила компания.
РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов в апреле уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток.
"Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами", - говорится в сообщении в четверг.
Почти половина поездов, на которые можно приобрести билеты за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. "В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен", - отмечается в сообщении.
Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления РЖД предлагают пассажирам смотреть на главной странице сайта компании и в мобильном приложении при вводе маршрута и желаемой даты поездки.
РЖД с 2016 года стали продавать билеты за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017 года – до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток.
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