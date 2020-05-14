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2020-05-14T10:48
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Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство
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РИА Новости

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство

10:44 14.05.2020 (обновлено: 10:48 14.05.2020)
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© IntelsatСпутник компании Intelsat
Спутник компании Intelsat
© Intelsat
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации, следует из сообщения на сайте компании.
"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний - ред.) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", - говорится в сообщении компании.
В качестве основной причины банкротства с реструктуризацией Intelsat назвал желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты C-диапазона для развёртывания инфраструктуры сети 5G на американской территории.
Кроме того, компания пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В настоящее время орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.
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IntelsatСШАЭкономика
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