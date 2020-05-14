Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство

"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний - ред.) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", - говорится в сообщении компании.