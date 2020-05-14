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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:44
https://ria.ru/20200514/1571418022.html
В России число выявленных случаев COVID-19 снижается третий день подряд
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В России число выявленных случаев COVID-19 снижается третий день подряд

10:44 14.05.2020
4733
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки снижается в России третий день подряд, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный прирост числа заболевших коронавирусом 11 мая составил 11 656, 12 мая снизился до 10 899, а 13 мая - до 10 028.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 974", - следует из данных оперштаба на утро 14 мая.
Суточный прирост впервые со 2 мая (9623 случаев за сутки) оказался менее 10 тысяч случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Неужто выходим на т.н. "плато", дкй-то Бог
14 мая, 10:50
Айрат Сагиндыков
1841000
"Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе". В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, и придерживаться мер, которые якобы способствуют его формированию, опасно, так как это грозит "катастрофой в системе здравоохранения". Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом, они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы. Ученые привели в пример США. В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек. Такой путь грозит большим количеством человеческих жертв. При этом уже сейчас от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка."
14 мая, 11:50
ssandrea
1800000
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