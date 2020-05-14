В России число выявленных случаев COVID-19 снижается третий день подряд

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки снижается в Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки снижается в России третий день подряд, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный прирост числа заболевших коронавирусом 11 мая составил 11 656, 12 мая снизился до 10 899, а 13 мая - до 10 028.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 974", - следует из данных оперштаба на утро 14 мая.

Суточный прирост впервые со 2 мая (9623 случаев за сутки) оказался менее 10 тысяч случаев.