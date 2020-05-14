В России за сутки 5527 человек выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 5 527 человек, всего выписаны 53 530, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки выписано 5 527 человек... Выписано за весь период 53 530 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1821 человек был выписан в Москве, 411 - в Северной Осетии, 321 - в Нижегородской области, 242 - в Подмосковье, 211 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф