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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:39
https://ria.ru/20200514/1571417781.html
В России за сутки 5527 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В России за сутки 5527 человек выздоровели от коронавируса

10:39 14.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 5 527 человек, всего выписаны 53 530, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки выписано 5 527 человек... Выписано за весь период 53 530 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1821 человек был выписан в Москве, 411 - в Северной Осетии, 321 - в Нижегородской области, 242 - в Подмосковье, 211 - в Дагестане.
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