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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:29
https://ria.ru/20200514/1571417274.html
В Тамбовской области шестимесячный ребенок заболел COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области шестимесячный ребенок заболел COVID-19

10:29 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 86 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались 12 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят шесть новых случаев сегодня. Из них: 34 мужчины, 40 женщин, 12 детей (девочки 2, 10, 13, 14 лет, мальчики 6 месяцев, 2, 3, 12, 13, 13, 14, 15 лет). Возраст взрослых от 19 до 87 лет. Четверо прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1654 (437 из них выздоровели: 223 выписаны из стационара, 214 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", - сообщают областные власти.
На данный момент госпитализированы 374 человека, у 274 диагноз подтвержден, 23 - с подозрением, у 30 - анализ отрицательный, у 47 анализы в работе, из госпитализированных у 204 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2709 (из них подтверждённых случаев - 939, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4159. Выписано из больниц – 433. Всего обследованных лиц - 7675", - сообщает обладминистрация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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