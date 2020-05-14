В Тамбовской области шестимесячный ребенок заболел COVID-19

"Восемьдесят шесть новых случаев сегодня. Из них: 34 мужчины, 40 женщин, 12 детей (девочки 2, 10, 13, 14 лет, мальчики 6 месяцев, 2, 3, 12, 13, 13, 14, 15 лет). Возраст взрослых от 19 до 87 лет. Четверо прибыли из других регионов, 82 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.