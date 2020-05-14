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Названы продукты для укрепления иммунитета
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РИА Новости

Названы продукты для укрепления иммунитета

10:28 14.05.2020 (обновлено: 14:21 14.05.2020)
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© Fotolia / gossip7Петрушка и укроп
Петрушка и укроп
© Fotolia / gossip7
Петрушка и укроп. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ранний редис и клубника, а также свежая зелень помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Она напомнила, что здоровое питание поможет организму сопротивляться различным инфекциям. По словам эксперта, с середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса.
Как отметила Стародубова, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, зелень богата витаминами A, E и группы B, а также минералами и клетчаткой. Много клетчатки содержат редис, свекла и белокочанная капуста, что в сочетании с витаминами и минералами укрепляет иммунитет и способствует регуляции липидного обмена.
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"Чуть горький, острый вкус редису придает содержащееся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит", — отметила диетолог.
В 150 граммах клубники содержится суточная доза витамина C. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, витамином B9, калием, магнием и цинком. Есть в ней и салицилаты — вещества, которые обладают противовоспалительным действием.

"Клубника обладает относительно низкой калорийностью — на 100 граммов ягод приходится всего 30 килокалорий. Но это совсем не значит, что клубнику можно употреблять в чрезмерных количествах, так как она является самой провоцирующей аллергии ягодой", — пояснила Стародубова.

По ее словам, для здорового образа жизни нужно употреблять в день не менее 400 граммов фруктов и овощей в свежем виде и в составе блюд.
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РоссияАнтонина СтародубовавитаминыиммунитетЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
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