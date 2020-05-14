Названы продукты для укрепления иммунитета

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ранний редис и клубника, а также свежая зелень помогут укрепить Ранний редис и клубника, а также свежая зелень помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний, заявила Агентству городских новостей " Москва " главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова

Она напомнила, что здоровое питание поможет организму сопротивляться различным инфекциям. По словам эксперта, с середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса.

Как отметила Стародубова, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, зелень богата витаминами A, E и группы B, а также минералами и клетчаткой. Много клетчатки содержат редис, свекла и белокочанная капуста, что в сочетании с витаминами и минералами укрепляет иммунитет и способствует регуляции липидного обмена.

"Чуть горький, острый вкус редису придает содержащееся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит", — отметила диетолог.

В 150 граммах клубники содержится суточная доза витамина C. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, витамином B 9 , калием, магнием и цинком. Есть в ней и салицилаты — вещества, которые обладают противовоспалительным действием.

"Клубника обладает относительно низкой калорийностью — на 100 граммов ягод приходится всего 30 килокалорий. Но это совсем не значит, что клубнику можно употреблять в чрезмерных количествах, так как она является самой провоцирующей аллергии ягодой", — пояснила Стародубова.