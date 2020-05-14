В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня

Врач объяснил, как формируется иммунитет против коронавируса Ученый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.