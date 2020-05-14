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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:32
https://ria.ru/20200514/1571417184.html
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня

10:28 14.05.2020 (обновлено: 10:32 14.05.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг продлило до 13 июня режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявленный 16 марта и продленный до 14 мая режим чрезвычайного положения продлевается на 30 дней, до 17.00 (16.00 мск) 13 июня", - заявил, представляя проект решения, министр юстиции страны Рустам Бадасян.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациент, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗАрменияВ мире
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