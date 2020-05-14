В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг продлило до 13 июня режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявленный 16 марта и продленный до 14 мая режим чрезвычайного положения продлевается на 30 дней, до 17.00 (16.00 мск) 13 июня", - заявил, представляя проект решения, министр юстиции страны Рустам Бадасян.
12 мая, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на среду, выявлены 3860 случаев заражения, излечились 1572 пациент, 49 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.