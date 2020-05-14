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2020-05-14T10:26
https://ria.ru/20200514/1571417103.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 270 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345178_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_26810e6ed92da574e0feed3541d96861.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 270 пациентов с COVID-19

10:26 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 271 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 14 мая состоит на лечении 271 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 271, подтверждённых с COVID – 271, с кислородной поддержкой – 158, на ИВЛ – 17. За сутки поступили 37 пациентов. Вчера выписались 19 пациентов", - написал Переходов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что одна пациентка с коронавирусом скончалась, ей было 78 лет.
Главврач также напомнил, что центр был запущен за очень короткий промежуток времени и одновременно со строительством формировался коллектив.
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"Мы сознательно пошли по пути планового запуска всех отделений больницы, чтобы избежать нештатных ситуаций. Во главу угла мы ставим жизнь и здоровье наших пациентов. Ежедневно мы принимаем всё больше пациентов и, что особенно радует, мы каждый день выписываем пациентов, победивших COVID-19", - написал Переходов.
Он подчеркнул, что пациенты проходят лечение в рамках обязательного медицинского страхования, платных услуг центр не оказывает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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