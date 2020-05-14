В московском центре "Вороновское" лечатся более 270 пациентов с COVID-19

Медицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 271 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 271 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 14 мая состоит на лечении 271 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 271, подтверждённых с COVID – 271, с кислородной поддержкой – 158, на ИВЛ – 17. За сутки поступили 37 пациентов. Вчера выписались 19 пациентов", - написал Переходов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что одна пациентка с коронавирусом скончалась, ей было 78 лет.

Главврач также напомнил, что центр был запущен за очень короткий промежуток времени и одновременно со строительством формировался коллектив.

"Мы сознательно пошли по пути планового запуска всех отделений больницы, чтобы избежать нештатных ситуаций. Во главу угла мы ставим жизнь и здоровье наших пациентов. Ежедневно мы принимаем всё больше пациентов и, что особенно радует, мы каждый день выписываем пациентов, победивших COVID-19", - написал Переходов.

Он подчеркнул, что пациенты проходят лечение в рамках обязательного медицинского страхования, платных услуг центр не оказывает.