В Иркутской области начался первый этап снятия ограничений

"С 14 мая в Иркутской области началась реализация первого этапа плана выхода из режима ограничений. Сегодня возобновляет работу ряд предприятий, главное условие – соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что в них совместно принимают участие не более двух человек, а также прогулки на улице также не более двух человек вместе.