В Иркутской области начался первый этап снятия ограничений

ИРКУТСК, 14 мая – РИА Новости. В Приангарье началась реализация первого этапа выхода из режима самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Меры самоизоляции, введенные в связи с распространением нового коронавируса 31 марта, ослаблены в Иркутской области с 14 мая в соответствии с указом врио губернатора региона Игоря Кобзева.
"С 14 мая в Иркутской области началась реализация первого этапа плана выхода из режима ограничений. Сегодня возобновляет работу ряд предприятий, главное условие – соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, мер дезинфекции и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.
Прежде всего снятие ограничений коснулось предприятий малого и среднего бизнеса. Стала возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом.
Кроме того, разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что в них совместно принимают участие не более двух человек, а также прогулки на улице также не более двух человек вместе.
С 20 мая в регионе будет введен масочный режим. Из областного бюджета на приобретение средств защиты для граждан выделят 50 миллионов рублей. Их бесплатно раздадут пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам.
Кроме этого, фонд "Вольное дело" Олега Дерипаски передал министерству здравоохранения Иркутской области 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, более 57 тысяч одноразовых халатов и ряж других защитных средств.
На 14 мая в Иркутской области зарегистрировано 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 6 человек умерли, 106 выздоровели.
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