Шохин оценил ситуацию в мировой и российской экономике

"Сейчас многие показатели ориентированы на политический цикл 2023 - самое начало 2024 года, но мы понимаем, что ситуация в экономике российской и мировой складывается таким образом, что быстрого выхода из кризиса не предвидится, безусловно. И нам нужно думать о корректировке такого рода мер, которые были бы ориентированы на национальные проекты, надо их ориентировать на восстановительный экономический рост", - сказал Шохин.