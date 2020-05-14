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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:55
https://ria.ru/20200514/1571416847.html
Шохин оценил ситуацию в мировой и российской экономике
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РИА Новости

Шохин оценил ситуацию в мировой и российской экономике

10:21 14.05.2020 (обновлено: 10:55 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Шохин
Александр Шохин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в мире и в России из-за пандемии коронавируса, не дает надежд на быстрый выход из кризиса, заявил в четверг глава РСПП Александр Шохин в рамках Недель российского бизнеса.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020, которые проходят в формате видеоконференций.
"Сейчас многие показатели ориентированы на политический цикл 2023 - самое начало 2024 года, но мы понимаем, что ситуация в экономике российской и мировой складывается таким образом, что быстрого выхода из кризиса не предвидится, безусловно. И нам нужно думать о корректировке такого рода мер, которые были бы ориентированы на национальные проекты, надо их ориентировать на восстановительный экономический рост", - сказал Шохин.
Он отметил, что в сложившейся ситуации "штрафовать бизнес за то, что ранее предусмотренные сроки не соблюдаются, было бы преступным даже".
Шохин привел результаты опроса бизнеса, согласно которым большая часть компаний считает, что им потребуется более полугода для выхода на докризисные показатели. Вместе с тем более четверти компаний считают, что им понадобится на это от месяца до квартала.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНеделя российского бизнесаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
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