Эксперт рассказал о проблемах с почками у пациентов с COVID-19

Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19

Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Примерно у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного нефролога Минздрава, профессора Евгения Шилова.

"У 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе", - сказал Шилов, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что больные с хроническими болезнями почек составляют группу особо высокого риска заражения коронавирусом и высокой летальности при развитии заболевания.

"Это связано с тем, что причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19", - пояснил Шилов.