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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:20
https://ria.ru/20200514/1571416800.html
Эксперт рассказал о проблемах с почками у пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397614_0:0:3325:1871_1036x0_80_0_0_3e997bf235f6785d4bf16da1aa824b21.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о проблемах с почками у пациентов с COVID-19

10:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Примерно у 20-30% госпитализированных пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного нефролога Минздрава, профессора Евгения Шилова.
"У 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе", - сказал Шилов, которого цитирует пресс-служба.
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Он уточнил, что больные с хроническими болезнями почек составляют группу особо высокого риска заражения коронавирусом и высокой летальности при развитии заболевания.
"Это связано с тем, что причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19", - пояснил Шилов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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