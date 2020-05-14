Почти 600 тысяч австралийцев потеряли работу в апреле из-за COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 600 тысяч жителей Почти 600 тысяч жителей Австралии в апреле потеряли работу из-за ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, следует из данных Австралийского статистического бюро (ABS).

Согласно статистике ABS, с марта по апрель число занятых сократилось на 594,3 тысячи, при этом уровень безработицы увеличился только на 1 процентный пункт до 6,2%.

"Значительное сокращение занятости не привело к соответствующему росту численности безработных, потому что около 489,8 тысячи человек покинули рынка труда", - приводятся объяснения главы отдела статистики труда ABC Бьерна Джарвиса пресс-релизе.

С учетом ушедших с рынка труда около 2,7 миллиона человек в стране либо ушли с работы, либо работают меньшее количество часов в период с марта по апрель, следует из данных ABS. При этом, общее количество рабочих часов сократилось на 9,2%.

В числе покинувших рынок труда - около 2,7 миллиона человек, которые либо ушли с работы, либо работают меньшее количество часов в период с марта по апрель, следует из данных ABS.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал потерю 600 тысяч рабочих мест "разрушительной" для австралийцев. "Очень тяжелый день, ужасно шокирующий, хотя он и не был неожиданным", - приводит слова премьера телерадиокорпорация ABC.

"В предстоящие месяцы мы должны готовиться к другим тяжелым новостям для австралийцев, но важно, чтобы в такой день, как сегодня, мы не забывали поддерживать друг друга", - заявил Моррисон.

По последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Австралии достигло 6 975, 98 пациентов с COVID-19 скончались, более 6,2 тысяч человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.