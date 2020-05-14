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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:38
https://ria.ru/20200514/1571416722.html
Почти 600 тысяч австралийцев потеряли работу в апреле из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_0:23:3129:1783_1036x0_80_0_0_f44d7883e00a2c476066d1a72edd184a.jpg
РИА Новости

Почти 600 тысяч австралийцев потеряли работу в апреле из-за COVID-19

10:18 14.05.2020 (обновлено: 10:38 14.05.2020)
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© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 600 тысяч жителей Австралии в апреле потеряли работу из-за ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, следует из данных Австралийского статистического бюро (ABS).
Согласно статистике ABS, с марта по апрель число занятых сократилось на 594,3 тысячи, при этом уровень безработицы увеличился только на 1 процентный пункт до 6,2%.
"Значительное сокращение занятости не привело к соответствующему росту численности безработных, потому что около 489,8 тысячи человек покинули рынка труда", - приводятся объяснения главы отдела статистики труда ABC Бьерна Джарвиса пресс-релизе.
С учетом ушедших с рынка труда около 2,7 миллиона человек в стране либо ушли с работы, либо работают меньшее количество часов в период с марта по апрель, следует из данных ABS. При этом, общее количество рабочих часов сократилось на 9,2%.
В числе покинувших рынок труда - около 2,7 миллиона человек, которые либо ушли с работы, либо работают меньшее количество часов в период с марта по апрель, следует из данных ABS.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал потерю 600 тысяч рабочих мест "разрушительной" для австралийцев. "Очень тяжелый день, ужасно шокирующий, хотя он и не был неожиданным", - приводит слова премьера телерадиокорпорация ABC.
"В предстоящие месяцы мы должны готовиться к другим тяжелым новостям для австралийцев, но важно, чтобы в такой день, как сегодня, мы не забывали поддерживать друг друга", - заявил Моррисон.
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По последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Австралии достигло 6 975, 98 пациентов с COVID-19 скончались, более 6,2 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
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