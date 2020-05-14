Еврокомиссия рекомендует отелям принять ряд мер по сдерживанию COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует отелям в Евросоюзе принять ряд санитарно-гигиенических мер при возобновлении туризма, что может произойти уже этим летом, говорится в документах ЕК.

В частности, чиновники рекомендуют гостиницам создать условия, при которых гости могли бы соблюдать дистанцию в полтора-два метра в общественных местах — лобби, ресторанах и барах. Места размещения могут ограничивать максимальное числа людей для пребывания там. Также нужно рассмотреть возможность фиксации времени посещения туристом ресторана, бассейна или тренажерного зала.

Мероприятия, предполагающие скопления людей, к примеру, концерты, стоит отложить, считает ЕК.

Когда дистанцирование не может быть обеспечено, следует рассмотреть альтернативные меры защиты гостей и работников, к примеру, с помощью масок.

Для открытых площадок – пляжей, бассейнов, открытых кафе и ресторанов — также должны быть приняты специальные меры для сохранения дистанции между людьми и поддержания гигиены.

Еврокомиссия отмечает среди прочего, что крайне важно сохранять чистоту рук. Поэтому учреждения, принимающие туристов, должны обеспечить возможность вымыть руки с мылом и вытереть их одноразовым бумажным полотенцем или высушить с помощью автоматической сушилки.