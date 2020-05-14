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Туризм
2020-05-14T11:13
https://ria.ru/20200514/1571416705.html
Еврокомиссия рекомендует отелям принять ряд мер по сдерживанию COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155979/92/1559799267_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_3e974dbcba3fc4a88b42e81da344c5b8.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия рекомендует отелям принять ряд мер по сдерживанию COVID-19

11:13 14.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
Доминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
© РИА Новости / Мария Селиванова
БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует отелям в Евросоюзе принять ряд санитарно-гигиенических мер при возобновлении туризма, что может произойти уже этим летом, говорится в документах ЕК.
В частности, чиновники рекомендуют гостиницам создать условия, при которых гости могли бы соблюдать дистанцию в полтора-два метра в общественных местах — лобби, ресторанах и барах. Места размещения могут ограничивать максимальное числа людей для пребывания там. Также нужно рассмотреть возможность фиксации времени посещения туристом ресторана, бассейна или тренажерного зала.
Мероприятия, предполагающие скопления людей, к примеру, концерты, стоит отложить, считает ЕК.
Когда дистанцирование не может быть обеспечено, следует рассмотреть альтернативные меры защиты гостей и работников, к примеру, с помощью масок.
Для открытых площадок – пляжей, бассейнов, открытых кафе и ресторанов — также должны быть приняты специальные меры для сохранения дистанции между людьми и поддержания гигиены.
Еврокомиссия отмечает среди прочего, что крайне важно сохранять чистоту рук. Поэтому учреждения, принимающие туристов, должны обеспечить возможность вымыть руки с мылом и вытереть их одноразовым бумажным полотенцем или высушить с помощью автоматической сушилки.
Также должна проводиться дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются. Желательно это делать как можно чаще, но не менее одного раза в день, говорится в документе. Рекомендуется проветривать помещения, в том числе, естественным путем.
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ТуризмТуризмГостиницыОтелиМария КнязеваНовости - ТуризмЕврокомиссияЕвросоюз
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