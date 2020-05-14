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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:18
https://ria.ru/20200514/1571416673.html
Более 200 сотрудников ФСИН вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152029/92/1520299298_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_f1b17dae36867d5bdd7e55aac7accafa.jpg
РИА Новости

Более 200 сотрудников ФСИН вылечились от коронавируса

10:18 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Владимир Песня
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 200 сотрудников ФСИН РФ и почти 30 заключенных вылечились от коронавируса, сообщает пресс-бюро службы.
"Выздоровело 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - заявили в ведомстве.
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных составляет 617 и 145 соответственно.
Медицинские работники также увеличили количество покамерных обходов и осмотров. "При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - отметили во ФСИН.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
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