Более 200 сотрудников ФСИН вылечились от коронавируса

"Выздоровело 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - заявили в ведомстве.

Медицинские работники также увеличили количество покамерных обходов и осмотров. "При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - отметили во ФСИН.