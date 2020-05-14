Более 200 сотрудников ФСИН вылечились от коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 200 сотрудников ФСИН РФ и почти 30 заключенных вылечились от коронавируса, сообщает пресс-бюро службы.
"Выздоровело 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - заявили в ведомстве.
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди сотрудников ФСИН и заключенных составляет 617 и 145 соответственно.
Медицинские работники также увеличили количество покамерных обходов и осмотров. "При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - отметили во ФСИН.
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