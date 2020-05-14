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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T10:15
https://ria.ru/20200514/1571416587.html
В Калмыкии семь медиков заразились коронавирусной инфекцией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345047_0:0:3120:1755_1036x0_80_0_0_7a8d2a579f7d82e5538cbd2d7db1ae3d.jpg
РИА Новости

В Калмыкии семь медиков заразились коронавирусной инфекцией

10:15 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Семь медиков из больницы в Малобербетовском районе Калмыкии заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По информации Кикенова, на 14 мая в Калмыкии зарегистрировано 618 случаев коронавирусной инфекции, 174 человека выздоровели, семеро скончались. За сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек.

"У нас выявился очаг в Малодербетовском районе - там заболели семь медицинских работников... скорее всего, занесли инфекцию извне, потому что на территории района больных с коронавирусной инфекцией не было", - сообщил Кикенов в аккаунте минздрава в Instagram.

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