В Калмыкии семь медиков заразились коронавирусной инфекцией

ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Семь медиков из больницы в Малобербетовском районе Калмыкии заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По информации Кикенова, на 14 мая в Калмыкии зарегистрировано 618 случаев коронавирусной инфекции, 174 человека выздоровели, семеро скончались. За сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек.
"У нас выявился очаг в Малодербетовском районе - там заболели семь медицинских работников... скорее всего, занесли инфекцию извне, потому что на территории района больных с коронавирусной инфекцией не было", - сообщил Кикенов в аккаунте минздрава в Instagram.
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